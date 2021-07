Taranto - La donna 39enne è rimasta ferita in più punti, ma è riuscita a prendere in braccio la bambina e a scappare in strada

Taranto – Tenta di uccidere la moglie con delle forbici di fronte alla figlia di 6 anni, poi si suicida.

È accaduto a Taranto. La coppia era appena tornata dai festeggiamenti di un matrimonio quando un uomo 40enne, di fronte alla figlia di 6 anni, ha tentato di uccidere la moglie 39enne utilizzando delle forbici. La donna è rimasta ferita in più punti, ma è riuscita a prendere in braccio la bambina ed è a scappare in strada. I primi ad assisterla sono stati i vicini di casa, allertati dalle grida provenienti dall’appartamento.

L’uomo a quel punto si è suicidato lanciandosi dalla finestra. È precipitato dal secondo piano ed è morto sul colpo.

In casa era presente anche l’altro figlio della coppia, un bambino di 12 anni.

La donna è stata trasportata in ospedale, ma le sue ferite non destano particolari preoccupazioni. Gli agenti sono al lavoro per accertare le cause e le dinamiche dell’accaduto.

26 luglio, 2021