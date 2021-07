Tiziana Governatori e Rino Orsolini eletti consiglieri della Cciaa di Rieti-Viterbo

Economia - Le congratulazioni di Federlazio per i due incarichi e gli auguri al neo presidente Domenico Merlani

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Federlazio intende congratularsi con il neoeletto presidente della Camera di Commercio di Rieti-Viterbo, Domenico Merlani, al quale rivolge i migliori auguri di buon lavoro.

L’associazione della Piccola e Media impresa esprime poi la propria soddisfazione e le più vive felicitazioni a Tiziana Governatori e Rino Orsolini, per l’incarico prestigioso ed impegnativo assunto nel nuovo consiglio camerale.

La loro capacità, esperienza, autorevolezza, accanto alla passione che profonderanno nel loro impegno, costituiranno un prezioso e competente punto di riferimento, al servizio delle esigenze ed aspettative del mondo imprenditoriale di un territorio vastissimo, che si estende dal Tirreno all’Appennino centrale.

Appena eletta, la neo-consigliera Tiziana Governatori – la prima imprenditrice aderente a Federlazio entrata a far parte dell’organo di programmazione e direzione politica della Cciaa – ha sottolineato come “sia importante svolgere in maniera sempre più incisiva, un ruolo di rappresentanza, in modo che ogni azienda si senta adeguatamente sostenuta e possa esercitare il compito che le compete nella vita economica e sociale”.

“L’elezione – ha detto ancora Governatori – avviene in un momento assai delicato per il territorio, che richiede uno sforzo congiunto per il rilancio dopo i lunghi mesi della pandemia: lo straordinario patrimonio di risorse ambientali, naturali, storiche, artistiche e culturali, costituiranno il carburante per la ripartenza”.

“E’motivo d’orgoglio – ha affermato Rino Orsolini – la consapevolezza di essere interpreti delle istanze del mondo delle piccole e medie imprese, la spina dorsale ed il futuro di queste province, nonché dell’intero Paese. Una straordinaria realtà produttiva che, ancora oggi, si scontra con tutta una serie di ritardi e inadeguatezze sul piano infrastrutturale, al cui superamento dovremo garantire una costante e concreta attenzione e dedizione”.

27 luglio, 2021