Traghetti e flotte marine: una crescita che fa ben sperare

Viaggi - Con l’arrivo della stagione estiva gli scenari che si prefigurano sono decisamente positivi nonostante vincoli e difficoltà che il settore sta riscontrando da mesi

Viterbo – sponsorizzato – Con l’arrivo della stagione estiva gli scenari che si prefigurano sono decisamente positivi nonostante vincoli e difficoltà che il settore viaggi e turismo sta riscontrando da molti mesi. Secondo alcuni studi di Confitarma, infatti, la nostra nazione è perfettamente in grado di competere con il mercato estero per tutto il comparto navi passeggeri e merci. Grandi aziende come Traghettilines hanno dimostrato un’indubbia capacità di rispondere ai cambiamenti del mercato offrendo servizi accurati e vicini alle esigenze di tutti i viaggiatori.

La crescita e la competitività sul mercato internazionale

Se il turismo ha vissuto una battuta d’arresto imprevedibile e difficile da gestire è vero anche che le aziende operanti in questo settore non vogliono darsi per vinte. Con crescite e investimenti continui, soprattutto per la messa in sicurezza dei viaggiatori, il settore si prepara a vivere un’estate ad alta intensità seppur dovendo rispettare limiti di distanza e sicurezza affinché si possano arginare i pericolosi contagi. Secondo lo studio di Confitarma la flotta navale per passeggeri e merci in Italia ha subito uno snellimento ma ha mostrato di avere tutte le carte in regola per viaggiare ad alti livelli di competitività con il resto del mondo.

Secondo lo studio solo nel 2020 erano attive oltre 1300 navi in Italia che, tuttavia, sono diminuite in modo progressivo a partire dal 2014. Ciò nonostante si sono registrati aumenti di capienza di numero di imbarcazioni da parte del settore traghetti che, rispettivamente, sono cresciuti del 2,6% e del 6.3%. Questa crescita, durata circa cinque anni, ha consentito alla flotta italiana di posizionarsi tra le principali al mondo per il comparto traghetti.

Il trend ha proseguito la sua crescita anche per 2020 e 2021 e si attendono con fiducia dell’anno corrente che ha iniziato il semestre di chiusura. Ai dati economici si affiancano quella di crescita della cultura aziendale che ha messo a punto importanti investimenti per rimanere al passo con i tempi. In particolare le compagnie più grandi hanno sviluppato sistemi digitali efficienti in grado di assolvere alla logistica e alla cura del contatto con il cliente.

Gli investimenti per l’innovazione a servizio dei viaggiatori

Queste attività digitali e di comunicazione si sono intensificate con l’emergenza Covid perché è stato necessario predisporre strutture di informazione ai cittadini e controllo dei viaggiatori. Al tempo stesso le compagnie di traghetti hanno dovuto rispondere ad una domanda diversa dalle solite, orientata a evadere dalle città verso mari aperti e isole.

Se il settore è stato ridimensionato dalle norme di accesso, di permanenza e di distanza sociale è vero anche che il turismo lato domanda non abbia mai subito flessioni preoccupanti. Per lo meno nelle intenzioni dei cittadini. Nonostante tutte le incertezze del periodo gli italiani hanno preferito recarsi presso le più belle mete italiane e, ovviamente, le isole si sono posizionate tra le più ambite in assoluto. Questo ha dato il via ad una stretta collaborazione tra compagnie di traghetti e istituzioni locali che ha portato alla messa in opera di protocolli di sicurezza impeccabili.

Per la sicurezza e la continuità del Paese

In questo modo i turisti possono godere di una vacanza serena e sicura con l’unico impegno di rispettare le norme a bordo e a terra, agevolando il lavoro degli operatori. La risposta sembra essere più che positiva se consideriamo che l’estate è breve e che è fondamentale per il settore sfruttare al meglio i mesi che verranno.

Un duro lavoro in questi mesi può assicurare continuità anche rispetto alla stagione invernale, i cui flussi sono fisiologicamente più bassi. In un Paese come il nostro è quanto mai fondamentale tutelarne la bellezza. A questa si aggiunge la promozione turistica sicura sia verso gli italiani che all’estero e la tutela del patrimonio economico nostrano che ne fa parte.

28 luglio, 2021