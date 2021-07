“…E quindi uscimmo a rivedere le stelle” trekking in notturna

Monte Romano - L'escursione sotto il cielo stellato è in programma per il 9 luglio e il 21 agosto - Da piazza del Plebiscito al Lasco di Picio

Monte Romano – (f.f.) – “…E quindi uscimmo a rivedere le stelle”. Trekking notturno a Monte Romano. L’evento è previsto il 9 luglio e si ripeterà il 21 agosto.

Cielo notturno

Il comune di Monte Romano in collaborazione con il Grag, gruppo astrofili Galileo Galilei, organizza un’escursione sotto le stelle. Un’occasione per passeggiare in notturna e in ottima compagnia. I partecipanti dovranno indossare scarpe da trekking ed essere forniti di una torcia elettrica.

L’evento si svolgerà in due date già stabilite, il 9 luglio e il 21 agosto 2021. Si parte alle ore 19,30 da piazza del Plebiscito, davanti al comune del paese. Il percorso è di un totale di 6 km, 3 all’andata e 3 al ritorno, partendo dal luogo di ritrovo dei partecipanti fino al Lasco di Picio, l’area osservativa del Grag.

Giunti a destinazione, sarà possibile osservare le stelle attraverso i telescopi del gruppo di astrofili. In sottofondo verranno interpretate da due professoresse le letture di Dante Alighieri. A ogni partecipante sarà fornita una food bag contenente il pasto da consumare in compagnia degli altri partecipanti. Una cena sotto le stelle.

La quota partecipativa è di 5 euro. In caso di meteo avverso, l’escursione sarà annullata.

Clicca qui, per informazioni e prenotazioni.

7 luglio, 2021