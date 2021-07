Orvieto - Controlli dei carabinieri

Terni – Controlli dei carabinieri

Orvieto – Trovati in auto con i coltelli, denunciati due 20enni.

Con l’inizio del periodo estivo e la fine delle restrizioni dettate dal Governo per limitare la pandemia da Covid è ripresa la movida notturna anche nei principali centri della provincia di Terni. Per tale motivo il comando provinciale carabinieri ha rafforzato il dispositivo di controllo del territorio sulla provincia aumentando i controlli alla circolazione stradale in orario notturno.

“È stato proprio nel corso dei servizi disposti dalla compagnia di Orvieto – si legge in una nota – durante il fine settimana che i militari della sezione Radiomobile hanno fermato e sottoposto a controllo un’auto i cui occupanti, entrambi 20enni del posto, avevano con sé tre coltelli di cui uno a serramanico con una lama lunga più di 11 cm. Per i due ragazzi, sinora incensurati, è scattata immediatamente la denuncia per porto abusivo di armi, mentre i coltelli sono stati sequestrati.

Una pattuglia della Stazione Carabinieri di Orvieto ha invece denunciato per guida senza patente, perché mai conseguita, un altro 20enne orvietano già noto alle forze dell’ordine, che circolava indisturbato per le vie del centro cittadino alla guida della propria auto”.

7 luglio, 2021