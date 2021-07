Fabro - Carabinieri - Denunciato 39enne - La droga è stata sequestrata

Orvieto – Trovato con hashish, marijuana, mdma e ketamina, denunciato 39enne.

Fabro – Carabinieri – La droga sequestrata

Nel corso delle ultime ore, i carabinieri del comando compagnia di Orvieto hanno messo a segno due risultati nel settore della prevenzione e del contrasto al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti.

Nel pomeriggio dello scorso 23 luglio, a Ficulle, i militari del locale comando stazione e dell’aliquota operativa del comando compagnia hanno denunciato in stato di libertà alla competente procura ternana, “per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, un uomo 43enne, originario della provincia di Macerata ma residente nell’orvietano, già noto alle forze dell’ordine, presso la cui abitazione, nel corso di una perquisizione locale, sono stati rinvenuti 39 grammi di marijuana”.

Il 24 luglio, a Fabro, i militari del locale comando stazione, insieme ai militari della stazione di Ficulle, a conclusione di un mirato servizio, hanno denunciato in stato di libertà alla competente procura di Terni per produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti un 39enne di Orvieto, già noto alle forze dell’ordine.

“L’uomo – si legge nella nota dell’Arma – è stato fermato per strada a bordo del proprio veicolo per un controllo, durante l’operazione i militari avvertivano provenire dall’abitacolo la puzza dello stupefacente per cui si sono fatti consegnare una prima parte di marijuana e, successivamente, durante la perquisizione personale e domiciliare, i militari hanno rinvenuto 28 grammi di hashish, 13 grammi di inflorescenze di marijuana, 1 grammo circa di ketamina e di 1 grammo circa di mdma“.

Tutta la sostanza stupefacente è stata sequestrata.

26 luglio, 2021