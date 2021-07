Tuscania volley, dalla A2 il nuovo libero Francesco Prosperi

Sport - Pallavolo - Serie A3 - Nato a Firenze, nelle ultime due stagioni è stato agli ordini di Paolo Montagnani nella Kemas Lamipel Santa Croce

Tuscania – Sarà il ventenne Francesco Prosperi a dirigere nella prossima stagione di A3 la difesa della Maury’s Com Cavi Tuscania.

Nato a Firenze, nelle ultime due stagioni è stato agli ordini di Paolo Montagnani nella Kemas Lamipel Santa Croce in A2, squadra toscana che vedrà quest’anno tra le sue fila l’arrivo dell’ex Tuscania Volley Domenico Pace.

Prosperi è anche in pianta stabile in Nazionale italiana under 21.

Per lui, che è alto 191 centimetri, sarà un ritorno a quello che è stato fino a due anni fa il suo ruolo naturale, essendo stato impiegato da Montagnani come schiacciatore.

“Ho sempre sentito parlare bene di questa società – commenta il nuovo libero biancoazzurro – come di un’ottima piazza dove sono cresciuti grandi giocatori. E poi arrivando a Tuscania ho la possibilità di tornare a fare il libero. Ho avuto modo di conoscere il coach Sandro Passaro e devo dire che mi ha fatto davvero un’ottima impressione.

Il mio obiettivo è quello di regalare ai tifosi una stagione straordinaria, non voglio aggiungere altro solo per un po’ di scaramanzia”.

