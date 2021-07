Tuscia Flower da giovedì 29 luglio ha aperto il suo spettacolare parco di girasoli

Viterbo - Le varietà sbocciate sono 12, da quelle nane ornamentali a quelle giganti

Condividi la notizia:











Viterbo – sponsorizzato – Tuscia Flower ha aperto il suo tanto atteso parco di girasoli. In pochi mesi, grazie ad un duro e costante lavoro, il campo ha visto una straordinaria metamorfosi che lo ha trasformato da un tappeto di tulipani variopinti in una distesa di migliaia di girasoli.

Girasoli

12 le stupende varietà sbocciate, da quelle nane ornamentali a quelle giganti, tutte con petali dalle tonalità sorprendenti. Arancione, rosso, vaniglia, oltre alle più classiche sfumature di giallo, sono solo alcuni dei colori che si potranno ammirare, fotografare e naturalmente raccogliere.

Il metodo fai da te che caratterizza il parco è stato pensato proprio per coinvolgere in prima persona il visitatore che può così interagire ed entrare direttamente a contatto con la natura, camminando tra i filari, toccando i fiori con mano, recidendo lo stelo, fino a creare il proprio bouquet preferito da regalare o portare a casa.

Tantissime le persone in trepidante attesa per l’apertura del parco, come dimostrano i numerosi messaggi ricevuti in queste ultime settimane. I girasoli in effetti sono piante molto amate, non solo perché simbolo di solarità e gioia, ma anche per il loro notevole potere decorativo dato dalla grande corolla la cui caratteristica, chiamata eliotropismo, è quella di ruotare sempre verso il sole.

Girasoli

Ma in questa seconda edizione 2021 Tuscia Flower non sarà soltanto girasoli! C’è infatti in serbo un’altra fantastica novità: un labirinto realizzato all’interno di un campo di mais in cui grandi e piccoli potranno divertirsi a percorrere gli intricati corridoi fino a trovare l’uscita.

All’interno del parco è presente un’area Food in cui poter mangiare all’aperto, sia a pranzo che a cena, o fare un romantico aperitivo al tramonto. Diverse sono le aree attrezzate con tavoli e panchine in legno dove poter gustare piatti a base di ottima carne locale e prodotti biologici dell’azienda agricola a metro zero che si potranno anche acquistare.

Gli ampi spazi verdi di Tuscia Flower rappresentano inoltre la location ideale per festeggiare compleanni, anniversari, battesimi, cerimonie o qualsiasi altro evento privato sia di adulti che di bambini, i quali hanno a diposizione una grande area dotata di altalene, scivoli e, su richiesta, di giochi gonfiabili ed animazione.

Girasoli

Se invece si è alla ricerca di un luogo speciale per realizzare uno shooting fotografico o un video professionale, i panorami mozzafiato di Tuscia Flower possono essere scelti da coppie di futuri sposi per il loro servizio fotografico matrimoniale, donne in dolce attesa o da chiunque voglia fissare in uno scatto momenti indimenticabili della propria vita.

Il parco di girasoli resterà aperto tutti i giorni con orario continuato dalle 9 alle 20 per tutta la durata della fioritura, senza bisogno di prenotazione.

Gli ospiti dell’agriturismo “Il Castagno”, adiacente al parco, potranno accedere gratuitamente a Tuscia Flower e ricevere in omaggio 5 girasoli per ogni giorno della permanenza.

Strada Teverina km 3900, presso Agriturismo “Il Castagno”

Per info parco 3533689502 – info@tusciaflower.it

www.tusciaflower.it

Pagine social Facebook ed Instagram

Per info e prenotazioni agriturismo “Il Castagno” 3928730371 (Daniela)

Tuscia Flower

Informazione pubblicitaria

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021