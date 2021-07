Uefa: “Disgustosi gli insulti razzisti ai giocatori inglesi”

Euro2020 - La condanna dopo la sconfitta in finale ai rigori contro l'Italia: "Punizioni dure il più possibile"

Londra – Insulti razzisti ai giocatori dell’Inghilterra dopo la sconfitta in finale agli Europei di calcio contro l’Italia, arriva dura la condanna della Uefa.

Nazionale inglese – Il giocatore Rashford

“La Uefa condanna con forza i disgustanti insulti razzisti rivolti a diversi calciatori dell’Inghilterra sui social media dopo la finale dell’Europeo, per i quali non c’è spazio nel calcio né nella società – si legge sul proprio profilo Twitter della Uefa -. Sosteniamo la richiesta dei giocatori e della Federazione inglese per punizioni dure il più possibile”.

A difendere la nazionale britannica e a condannare gli episodi di razzismo che hanno coinvolto i giocatori inglesi che hanno sbagliato i rigori decisivi a Euro2020 nello stadio di Wembley, anche il premier Boris Johnson e il principe William. “Sono nauseato”, scrive William, “è totalmente inaccettabile che alcuni giocatori debbano questi simili comportamenti abominevoli”. Questi episodi di razzismo – conclude dal suo profilo ufficiale reale di Kensington Palace – “devono finire ora e tutti coloro che ne sono responsabili devono risponderne”.

I giocatori della nazionale inglese “meritano di essere trattati da eroi”, non coperti da “insulti razzisti sui social media”, twitta Johnson, sottolineando che i “responsabili di questi spaventosi abusi dovrebbero vergognarsi di se stessi”.

12 luglio, 2021