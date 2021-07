Ultimati i lavori di manutenzione straordinaria della sede della polizia provinciale

Viterbo - Palazzo Gentili - Il vicepresidente Romoli: “Acquistate anche nuove divise e una macchina”

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sono stati ultimati nella giornata di ieri i lavori di manutenzione straordinaria della sede della Polizia Provinciale di Viterbo, in via del Paradiso. Proprio in occasione, il vicepresidente della provincia di Viterbo Alessandro Romoli si è diretto sul posto per vederne l’esito finale.

Viterbo – Alessandro Romoli con la polizia provinciale

Ad accompagnarlo, il dirigente Franco Fainelli, il comandante Valentino Gasparri e il geometra Mariano Di Pietro. Si è trattato di un’importante occasione che ha dimostrato la vicinanza dell’amministrazione provinciale al personale della polizia provinciale, quotidianamente schierato a presidio del territorio viterbese.

“Voglio ringraziare calorosamente la polizia provinciale di Viterbo per la professionalità e competenza con cui si mette al servizio della comunità – ha commentato Romoli -. La fine dei lavori di manutenzione della sede è una notizia importante che agevola le attività dei tanti professionisti che qui lavorano, ma è anche un modo per mostrare loro formalmente la vicinanza dell’amministrazione provinciale”.

Romoli ha poi ricordato che nuove divise e una macchina, una Fiat Doblo, sono state acquistate dall’amministrazione provinciale ad uso della polizia provinciale. Non solo. A breve verrà acquistato anche un mezzo più robusto, una Jeep Renegade.

Ufficio stampa Romoli

Condividi la notizia:











6 luglio, 2021