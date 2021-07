“Dopo un anno e mezzo di pandemia, nella Tuscia il primo evento”

Viterbo - L'europarlamentare Rinaldi (Lega) all'inaugurazione di "Agricoltura in festa" al centro sportivo Bullicame

di Giuseppe Ferlicca

Viterbo – “Dopo un anno e mezzo di pandemia questo è il primo evento che ci hanno permesso di fare”. L’europarlamentare della Lega Antonio Maria Rinaldi apre la due giorni dedicata all’agricoltura al centro sportivo Bullicame. L’agricoltura è in festa.

Oggi e domani, dedicati al settore primario che nella Tuscia vuol dire il 60% dell’economia. Tradizioni e prodotti tipici, ma anche uno sguardo a domani.

Viterbo – Agricoltura in festa – L’inaugurazione

“A Bruxelles ragionano sui grandi numeri – spiega Rinaldi – per loro grande è bello, per noi piccolo è bello. Le nostre tradizioni cui teniamo e e che non sono negoziabili”.

Antonio Maria Rinaldi

Al taglio del nastro anche Claudio Durigon, sottosegretario e responsabile regionale della Lega, ma anche Alessandro Romoli, come vicepresidente della provincia e il sindaco Giovanni Arena. Insieme allo stato maggiore leghista della Tuscia, partendo da Stefano Evangelista a fare gli onori di casa e al senatore Umberto Fusco.

Romoli ed Evangelista

“La Lega non è solo politica – spiega Fusco – ma affronta anche tematiche importanti come questa”.

Umberto Fusco

Il sindaco di Tarquinia Alessandro Giulivi, invece, vorrebbe che turismo e agricoltura tornassero a essere un unico ministero.

“Dovremmo riprendere da quando Centinaio era ministro – spiega Giulivi – i due settori devono viaggiare insieme”.

Claudio Durigon

C’è spazio anche per ricordare i 37 milioni che arriveranno a Viterbo per la qualità dell’abitare: “Con l’amministrazione comunale – precisa Durigon – saranno investiti bene.

La Tuscia deve avere un ruolo importante in regione. L’iniziativa con Matteo Salvini lo scorso giugno diceva l’Italia prima, noi diciamo la Tuscia prima”.

Giuseppe Ferlicca

24 luglio, 2021