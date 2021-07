Unitus quarta fra gli atenei fino a 10mila iscritti

Viterbo - Nella graduatoria Censis l'università guadagna posizioni - Le strutture ottengono il risultato più alto

Viterbo – (g.f.) – Unitus guadagna posizioni tra gli atenei italiani.

La classifica annuale è quella redatta dal Censis e tra quelli statali piccoli, ovvero fino a diecimila iscritti, Viterbo si difende bene. Quarta con un punteggio pari a 84,3.

Sopra ci sono solo Cassino (terza), Macerata (seconda) e Camerino, prima nella graduatoria con 98,2.

Tra i parametri per la valutazione, Unitus il più alto lo ottiene per le strutture, 97, mentre in occupabilità raggiunge 89, stesso punteggio per comunicazione e servizi digitali. Sul fronte internazionalizzazione arriva a 85. Dieci punti in meno per le borse di studio: 75, con la valutazione più bassa, pari a 71, per i servizi.

Dietro Unitus, si piazzano l’Università di Sannio, quindi Teramo, Basilicata e Molise che chiude la classifica.

Tra gli atenei con oltre 40mila iscritti, Bologna è prima seguita da Padova, mentre la Sapienza è terza.

Fra i grandi atenei, con iscritti compresi fra 20mila e 40mila, in vetta c’è Perugia, seguita da Salerno. Roma Tor Vergata è decima e Roma 3 quattordicesima.

In quelli medi, Trento è prima seguita da Siena. Mentre nella sezione dei politecnici, in vetta c’è Milano.

