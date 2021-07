Viterbo - Tragedia in via Pieve di Cadore - Sul posto la polizia e il 118

Condividi la notizia:











Viterbo – Uomo precipita dal terzo piano e muore.

Viterbo – Via Pieve di Cadore – Uomo precipita dal terzo piano

Tragedia questa mattina intorno alle 7 a via Pieve di Cadore.

Per cause ancora in corso di accertamento un uomo, Antonino Amoroso, 78 anni, è precipitato da un balcone al terzo piano.

Sono intervenuti i soccorritori del 118 che non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. L’uomo è morto sul colpo.

Sul posto anche gli uomini della polizia per tutti i rilievi e gli accertamenti del caso.

Condividi la notizia:











2 luglio, 2021