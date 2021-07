“Vaccini, si coinvolgano gli atleti azzurri nella campagna di sensibilizzazione”

Coronavirus - Il responsabile turismo di Forza Italia Lazio, Giulio Marini, d'accordo con la proposta avanzata dal sottosegretario alla Difesa, Mulè

Viterbo – “Nel momento del massimo sforzo, quando serve far comprendere a tutti che il vaccino può davvero fare la differenza tra la vita e la morte, nostra e degli altri, l’opera di convincimento da parte degli atleti, di tutti gli sport, può risultare decisiva: per questo, ritengo totalmente condivisibile la proposta del sottosegretario alla Difesa, Giorgio Mulè, di coinvolgere in una campagna di sensibilizzazione gli azzurri che torneranno da Tokyo con una medaglia”.

Giulio Marini

Lo dichiara Giulio Marini, responsabile Turismo di Forza Italia nel Lazio, secondo il quale “a questi straordinari campioni possono aggiungersene altri: penso, ad esempio, al calciatore viterbese Leonardo Bonucci, fresco vincitore dei Campionati Europei, molto seguito anche sui social. Dobbiamo fare il possibile, tutti, per vincere questa sfida: vaccinarsi vuol dire uscire il prima possibile dalla pandemia, salvando tante vite umane”.

28 luglio, 2021