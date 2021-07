“Vaccino itinerante: oggi a Capranica, il 15 a Civitella d’Agliano e il 17 luglio a Villa San Giovanni in Tuscia”

Coronavirus - L'assessore Alessio D'Amato fa il punto: "Superato il 70% degli adulti con prima dose e oltre 50% con copertura totale"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Si è conclusa alla presenza dell’assessore alla Sanità e Integrazione Sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato l’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali delle Asl e Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e l’ospedale Pediatrico Bambino Gesù.

Vaccino anti Coronavirus

Vaccini: superato il 70% degli adulti con prima dose e oltre 50% con copertura totale

Asl Roma 2 incrementa nel mese di luglio le sedute vaccinali dedicate a STP/SFD presso il Centro Vaccinale di Via La Spezia 30

Per potersi vaccinare è obbligatoria la prenotazione (è consigliabile usare il browser Google Chrome), accedendo all’indirizzo: vaccino-aslroma2.accetta.info

Mercoledi’ 14 ore 09:00-13:00

Giovedi’ 15 ore 14:00-18:00

Giovedi’ 22 ore 14:00-18:00

Sabato 24 ore 09:00-13:00

Giovedi’ 29 ore 14:00-18:00

Asl Roma 3 e Sant’Egidio, hub vaccinale a ostia in via Baffigo, per soggetti fragili, tossicodipendenti, senza fissa dimora, stranieri in attesa di autorizzazione e clochard e persone che fanno capo a centri sociali di idroscalo, infernetto e acilia. Il prossimo appuntamento sara’ lunedi’ 19 luglio

Operazione Delta, vaccino itinerante

Programma in corso di aggiornamento:

– Asl Latina, vaccinazione dalle 08:30 alle 16:00 nei giorni: oggi 13 Luglio, Formia – 14 e 15 Luglio, Spigno Saturnia – 16 e 17 Luglio, Minturno Scauri – 18 e 19 Luglio, Fondi.

– Asl Rieti vaccinazione dalle ore 17.00 alle ore 22.00 nei giorni: 14 Luglio, Poggio Mirteto – 27 e 28 Agosto, Rieti.

– Asl Viterbo: Oggi 13 luglio, Capranica – Giovedì 15 luglio, Civitella d’Agliano – Sabato 17 luglio, Villa San Giovanni in Tuscia

– Asl Roma 4: Oggi 13 Luglio Campagnano E Santa Severa – 14 Luglio Formello E Tolfa – 15 Luglio Sacrofano e Allumiere – 16 Luglio Civitavecchia, Mazzano e Magliano – 17 Luglio Canale M., Manziana

– Asl Roma 6: 18 luglio Cas Pomezia – 25 luglio Cas Rocca di Papa.

Asl Roma 5: Al via campagna Camper itinerante combinata Anti Covid 19 e Screening Colon retto. Due Camper si recheranno sul territorio della Asl Roma 5 per somministrare il vaccino Janssen dal 6 luglio scorso e da ieri presso i due camper è possibile effettuare anche lo screening del colon retto.

Programma Camper 1: oggi13 luglio Cave, Gallicano – 14 luglio Ciciliano, Sambuci – 15 luglio Capranica, Castel San Pietro – 16 luglio San Vito Romano, Pisoniano – 17 luglio Vicovaro, Rocca Santo Stefano – 19 luglio Poli, Casape, San Gregorio – 20 luglio Castel Madama.

Programma Camper 2: oggi 13 luglio Arsoli, Cervara – 14 luglio Sant’Angelo Romano, Montecelio – 15 luglio Vallinfreda, Vivaro Romano – 16 luglio Canterano, Rocca Canterano – 17 luglio Bellegra, Roiate – 19 luglio Agosta, Marano Equo – 20 luglio Fonte Nuova.

Alessio D’Amato

Assessore alla Sanità della Regione Lazio

13 luglio, 2021