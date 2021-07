Due percorsi escursionistici, “I valloni della via Francigena” aprono al pubblico

Capranica - I sentieri naturalistici verranno inaugurati sabato 3 luglio alle 16,30 - Evento organizzato dall'associazione "Capralica2000"

Capranica – (f.f.) – Apertura al pubblico di due sentieri escursionistici nel monumento naturale “I valloni della via Francigena”. L’associazione culturale “Capralica2000” si è occupata della riqualifica e dell’organizzazione dell’evento inaugurale.

Sabato 3 luglio si svolgerà l’inaugurazione dei percorsi “Rotoli” e “Belvedere” nel monumento naturale Valloni della via Francigena a Capranica. Con il contributo della regione Lazio e del comune, l’associazione culturale “Capralica2000” si è occupata della riqualifica del luogo.

L’apertura e la pulizia di questi sentieri rappresentano i primi passi verso la valorizzazione del patrimonio naturale del paese. Per i visitatori è un’opportunità di immersione nella natura a pochi passi dal centro urbano.

L’associazione ha organizzato un’escursione ad hoc per festeggiare questo evento. L’inizio di una serie di interventi con lo scopo di esaltare la storia di Capranica.

Si parte dall’Acquaforte, vicino via della Mattonara alle ore 17,00. Un circuito ad anello con lunghezza di 4 km e dalla durata di circa 2 ore. Verso le ore 18,00 i partecipanti faranno sosta alla fonte di San Rocco per riposare dopo la camminata, prima di avviarsi verso il punto di partenza.

L’arrivo è previsto per le 18,30. Per gli interessati, possono cliccare qui per iscriversi all’evento a titolo gratuito.

Si consiglia l’utilizzo di calzature ed abbigliamento sportivo. L’evento è realizzato nel rispetto delle normative per il contenimento del Covid-19.

2 luglio, 2021