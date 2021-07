Variante Delta, 18mila casi in un solo giorno in Francia

Parigi - La circolazione del virus è aumentata del 150 per cento in una settimana

Parigi – Grande aumento dei casi Covid in Francia a causa del diffondersi della variante Covid. Nella giornata di ieri sono stati registrati oltre 18mila contagi in un solo giorno.

Si tratta di un’impennata di casi “mai vista”, ha commentato il ministro francese Olivier Veran parlando all’Assemblea nazionale. “Ho appena avuto i dati sui contagi delle ultime ventiquattro ore nel nostro paese – ha affermato il ministro -. Ieri ci sono stati 18mila contagi. Questo equivale ad un aumento della circolazione del virus dell’ordine del 150 per cento in una settimana: non abbiamo mai visto una cosa del genere, né con il ceppo storico del Covid, né con la variante inglese, né con quella sudafricana né brasiliana”.

Nella serata di ieri, al termine del consiglio dei ministri, un portavoce del governo ha dichiarato che la Francia è entrata nella quarta ondata.

Attualmente, l’obiettivo del governo francese sarebbe quello di raggiungere 40 milioni di vaccinati con almeno una dose entro la fine di luglio.

20 luglio, 2021