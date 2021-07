Variante Delta, Lazio a rischio zona gialla

Covid - Raggiunto il 4% di ricoveri ordinari e il 3,7 % in terapie intensiva

Roma – Lazio sempre più a rischio zona gialla. Secondo quanto riportato dal monitoraggio settimanale Iss-ministero della Salute, la nuova variante ha alzato i valori legati all’incidenza e l’Rt.

Il Lazio ha raggiunto il 4% di ricoveri ordinari e il 3,7 % in terapie intensiva.

La situazione è peggiorata in pochi giorni e se la tendenza sarà confermata potrebbe entrare in zona gialla prima della fine di agosto, addirittura entro due settimane.

È tra le tre regioni che hanno superato l’incidenza dei 50 casi settimanali per 100mila abitanti anche se fortunatamente i posti occupati in area medica e in terapia intensiva sono ancora sotto la soglia. Motivo per cui Lazio, Sardegna e Sicilia rimangono in zona bianca in base ai nuovi parametri decisi dal governo con l’ultimo decreto.

Nessuna regione per ora supera la soglia critica di occupazione dei posti letto, ma il continuo aumento dei dati mette in allarme il Ministero della Salute.

L’incidenza del Covid e l’Rt in Italia continuano a salire. Questa settimana i valori registrati sono rispettivamente 58 e 1,57, mentre sette giorni fa si attestavano rispettivamente su 41 e 1.26. L’aumento dei dati rilevati è dovuto al diffondersi della ormai nota variante Delta.

Si passa in zona gialla se i posti occupati in rianimazione superano il 10% e quelli in area medica il 15%. I dati di queste regioni sono molto vicini e in continuo aumento.

Pù a rischio sembrano essere Sicilia e Sardegna, a causa della bassa copertura vaccinale degli over 60 che ha contribuito a un aumento dei ricoveri in entrambe le regioni. A rischio anche Calabria e Toscana.

31 luglio, 2021