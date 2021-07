Venerdì 6 agosto vaccini per i senza fissa dimora

Viterbo - Dalle 10,30 nel cortile della mensa Caritas nella struttura adiacente al monastero di Santa Rosa

Condividi la notizia:











Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La Asl di Viterbo in collaborazione con la Caritas diocesana di Viterbo rinnova la giornata dedicata alla vaccinazione anti-Covid19 per le persone senza dimora o in condizione di fragilità.

Vaccino anti Coronavirus

L’hub vaccinale di riferimento sarà attivato nella giornata di venerdì 6 agosto dalle 10,30 nel cortile della mensa Caritas nella struttura adiacente al monastero di Santa Rosa, con ingresso in viale Raniero Capocci a Viterbo.

Il vaccino anti-Covid19 somministrato sarà il vaccino monodose Johnson & Johnson.

L’iniziativa vuole garantire il diritto di vaccinarsi alle persone che finora non hanno potuto accedere.

Caritas diocesana Viterbo

Condividi la notizia:











30 luglio, 2021