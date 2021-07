Roma - Domani si svolgerà un corteo che partirà dalla sua abitazione e sosterà in alcuni luoghi significativi per la sua vita e la sua carriera

Raffaella Carrà

Roma – Venerdì i funerali di Raffaella Carrà, la camera ardente al Campidoglio.

Si svolgeranno venerdì 9 luglio alle 12 nella Chiesa di Santa Maria in Ara Coeli i funerali di Raffaella Carrà, morta ieri a 78 anni a causa di una malattia.

Domani si svolgerà un corteo che partirà dalla sua abitazione di via Nemea e sosterà in alcuni luoghi significativi per la sua vita e la sua carriera. Tra questi, l’Auditorium Rai del Foro Italico, la sede Rai di Via Teulada 66, il teatro delle Vittorie, la sede Rai di Viale Mazzini e il Campidoglio.

La camera ardente sarà aperta mercoledì dalle 18 a mezzanotte e giovedì dalle 8 alle 12 e dalle 18 a mezzanotte.

Nelle sue ultime volontà ha chiesto una bara semplice di legno grezzo e un’urna per le sue ceneri.

6 luglio, 2021