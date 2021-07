Civita Castellana - Intervento di vigili del fuoco, protezione civile, carabinieri e polizia locale - La strada statale 311 è stata bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore

Civita Castellana – Venti ettari di sterpaglie in fiamme a Civita Castellana.

I vigili del fuoco in azione

Incendio nel pomeriggio sulla statale 311 Nepesina. Per cause ancora in corso di accertamento delle sterpaglie si sono incendiate.

Il fuoco si è esteso per 20 ettari e si è propagato in entrambi i lati della strada.

Le fiamme avrebbero lambito anche la zona commerciale e residenziale sul versante sud. Fortunatamente non ci sarebbero feriti.

Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco, la protezione civile, i carabinieri e la polizia locale.

Dall’inizio dell’incendio, avvenuto nel primo pomeriggio, sono scese in campo 12 unità di personale dei vigili del fuoco. Un mezzo boschivo, un fuoristrada e un mezzo pesante sono stati utilizzati nell’intervento.

Cinque le squadre di protezione civile del territorio. Per contenere l’incendio, specialmente sulla parte sud, è stato utilizzato un elicottero della flotta regionale che ha effettuato dieci lanci d’acqua sulla zona.

Sono state danneggiati alcuni rimessaggi agricoli e industriali.

La strada statale 311 è stata bloccata in entrambe le direzioni per diverse ore.

20 luglio, 2021