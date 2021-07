A Vetralla è possibile visitare IL NUOVO SHOW-ROOM F.lli Aquilani – Arredo Giardino e tante novità

Vetralla - Presso la sede storica al km 62,200 della S.S. Cassia. Un luogo da visitare, dove poter scegliere e progettare le migliori soluzioni per il tuo ambiente esterno e per il tuo relax

Vetralla – sponsorizzato – F.lli Aquilani pensa a tutti coloro che amano vivere tutti i benefici di uno spazio esterno più bello e funzionale. In Italia c’è un marchio che produce da oltre 50 anni Pergole, Gazebo, Grigliati su Misura, Casette, Chioschi, Piscine e Pavimenti per esterno e che ha un annuncio molto importante da fare.

Da oggi a Vetralla nella storica sede al km 62,200 della S.S. Cassia, potete visitare il nuovissimo Show-Room del brand F.lli Aquilani, riferimento nazionale nel campo delle strutture e arredi per esterno dal 1968!

Il nuovo show room F.lli Aquilani – Arredo Giardino

Un luogo dove poter scegliere e progettare in sicurezza le migliori soluzioni per il tuo ambiente esterno insieme a personale esperto e qualificato.

Potete finalmente visionare l’innovativa piscina Aquilani Pronto Pools per chi ha in mente di realizzare piscine fuori terra e o sopraelevate, interrate o seminterrate. Un sistema modulare che consente di realizzare meravigliose piscine OVUNQUE e IN TEMPI RECORD (nessun lento e fastidioso cantiere tradizionale!!).

Potete rendervene conto con i vostri occhi visitando lo Show-Room e anche scaricando, prima o dopo la visita, il catalogo cliccando qui.

Presso il nuovo Show-Room F.lli Aquilani è possibile visitare anche la sezione vasche idromassaggio e SPA. Il tutto grazie all’allargamento della partnership di F.lli Aquilani con un esclusivo brand tutto italiano, specializzato: stiamo parlando di Treesse, azienda leader nel settore dell’arredo bagno che, durante gli anni, ha saputo evolversi e abbracciare il mondo delle mini piscine di lusso per ambienti outdoor e indoor.

Chiama il numero 0761.1741191 oppure vieni a visitarci per scoprire le PROMOZIONI AUTUNNALI SU:

– Tende e Pergole Tradizionali / Bioclimatiche

– Casette e Chioschi in Legno

– Grigliati e Schermature su Misura

– Zona OUTLET 2020

– Coperture per Auto e Moto

– Piscine

– Vasche idromassaggio e SPA

– Gazebo

– Decking e Pavimenti per Esterni

Il brand F.lli Aquilani nasce nel 1968 divenendo con gli anni industria italiana leader nel settore Arredi e Strutture in legno per giardino. Un marchio forte e di grande esperienza che in oltre 50 anni di storia è in grado di garantire la migliore e più competente assistenza su prodotti come: Grigliati in Legno su misura, Coperture in Legno, Pergole Bioclimatiche, Casette in Legno, Gazebo in Legno, Patio in Legno, Arredi in Legno, Piscine, Pergole… tutto rigorosamente Made in Italy.

Esperienza e passione si riflettono su ogni prodotto che esce dagli stabilimenti della sede di Vetralla in provincia di Viterbo – Italia, immersi tra il verde dei boschi a ridosso del Monte Fogliano e dotati di modernissimi impianti di lavorazione.

Il legno, rigorosamente di prima scelta, viene selezionato, lavorato, assemblato, trattato per esterni e imballato con cura, pensando alla sua funzione e alla durata nel tempo.

Un intero reparto chiamato “officina custom” si interfaccia con architetti, clienti VIP, strutture alberghiere e di ristorazione che desiderano realizzazioni su misura, dove la F.lli Aquilani è in grado di personalizzare ogni elemento/dettaglio.

Il nuovo show-room F.lli Aquilani è a Vetralla (VT) al Km 62,200 della S.S. Cassia.

ecco il link per raggiungerlo: https://goo.gl/maps/5hXLEVCpqGyHSCdV9

ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO:

Da Lunedì a Venerdì 8:30-18:30 (orario continuato)

Sabato 9:00-18:00

Domenica chiuso

Per maggiori informazioni e appuntamenti è attivo anche il numero whatsapp: 3274146358

Informazione pubblicitaria

14 luglio, 2021