Via libera dell’Aifa al vaccino Moderna per la fascia 12-17 anni

Roma – Via libera dell’Aifa, l’agenzia italiana del farmaco, all’uso del vaccino Moderna per i giovani tra i 12 e i 17 anni.

“La commissione tecnico scientifica di Aifa ha approvato l’estensione di indicazione di utilizzo del vaccino Spikevax, Moderna, per la fascia di età tra i 12 e i 17 anni, accogliendo pienamente il parere espresso dall’Agenzia europea per i medicinali (EMA)”. Con queste parole l’Agenzia italiana del farmaco ha confermato, in una nota, il via libera alla somministrazione del vaccino anti-Covid, prodotto e sviluppato da Moderna, anche per gli adolescenti.

Secondo gli esperti, infatti, “i dati disponibili dimostrano l’efficacia e la sicurezza del vaccino anche per i soggetti compresi in questa fascia di età”.

Il comitato per i medicinali ad uso umano dell’European medicines agency ne aveva raccomandato l’estensione per l’uso, proprio in questa stessa fascia d’età, lo scorso 23 luglio.

28 luglio, 2021