Via San Biele, attenzione alla viabilità

Viterbo - Dal 12 al 18 luglio, dalle 8,30 alle 17, senso unico nell'ultimo tratto

Viterbo dall’alto

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dalle 8,30 alle 17 del periodo che va dal 12 al 18 luglio sarà istituito il senso unico in via San Biele, ultimo tratto, direzione via Santa Maria della Grotticella.

Sarà inoltre istituito il divieto di accesso sulla stessa via, per i veicoli provenienti da via Santa Maria della Grotticella. Tale provvedimento è stato disposto con apposita ordinanza del VII settore (n. 314 del 2/7/2021), su istanza di un privato richiedente, e si rende necessario per consentire la demolizione di un fabbricato (nei pressi del quale sarà anche vietato sostare). Sul posto sarà collocata idonea segnaletica stradale. Sarà consentito e protetto il passaggio dei pedoni.

Comune di Viterbo

6 luglio, 2021