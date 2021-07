Altri positivi dopo la vacanza: sono stati in Spagna e a Malta

Coronavirus - Aumentano i contagi a Castiglione in Teverina dopo i casi dei ragazzi rientrati da un viaggio a Barcellona - Nella Tuscia 120mila vaccinati - Anche a Capranica il camper per le somministrazioni itineranti

Viterbo – (raff.stro.) – Coronavirus: dopo i quattro ragazzi risultati contagiati in seguito al viaggio della maturità a Barcellona, nella Tuscia sono stati riscontrati altri due positivi di rientro dall’estero. Si tratta di due giovani cittadini di Viterbo e Carbognano che sarebbero stati in Spagna e a Malta (vacanza studio). “Speriamo sia un caso isolato”, commenta il sindaco di Carbognano Agostino Gasbarri.

Sia in penisola iberica che a Malta l’allerta Covid è altissima. Sull’isola sono rimasti bloccati centinaia di italiani, tra studenti e accompagnatori, a causa di un focolaio scoppiato durante una vacanza studio. Una sessantina hanno contratto il virus, mentre gli altri sono in quarantena perché entrati in contatto con i contagiati. Mercoledì il governo maltese chiuderà tutte le scuole di inglese (il 90% dei casi riguardanti infatti giovani stranieri) e sull’isola potrà entrare solo chi ha completato il ciclo vaccinale da almeno 14 giorni.

Nella Tuscia ieri la Asl di Viterbo ha accertato un totale di quattro nuovi casi: oltre quelli a Viterbo e Carbognano, altri due a Castiglione in Teverina. “Si tratta – fa sapere il sindaco Leonardo Zannini – di due persone collegate ai quattro casi dei giorni passati”, ossia altri due giovani che hanno avuto contatti con i quattro 19enni risultati positivi dopo il viaggio della maturità a Barcellona. “Sono da diversi giorni in isolamento – assicura Zannini -. Hanno avuto qualche sintomo ma stanno tutti bene”.

A Castiglione gli attualmente contagiati salgono a sei, mentre in tutta la provincia sono 15 (in aumento). L’ospedale di Belcolle resta Covid-free. Ieri la Asl ha comunicato la guarigione di un cittadino di Civita Castellana.

Nel resto dell’alto Lazio, altri dieci nuovi casi: otto nel territorio della Asl Roma 4 (di cui due a Civitavecchia) e due a Rieti. Nel quadrante nord della provincia capitolina si sono inoltre negativizzate due persone, zero invece in Sabina.

Sul fronte delle vaccinazioni, martedì il camper per le somministrazioni itineranti farà tappa a Capranica. I farmaco monodose Johnson & Johnson sarà inoculato in piazza VII luglio. Nella Tuscia intanto si va verso le 120mila persone che hanno ricevuto anche il richiamo o direttamente J&J, mentre il totale delle somministrazioni ha superato quota 282mila. Quasi 2mila le inoculazioni di ieri, quando tutti gli adolescenti tra i 12 e i 16 anni che nelle scorse settimane hanno aderito ai Junior open day hanno ricevuto la seconda dose di Pfizer.

Il bollettino della Asl di ieri: Quattro nuovi positivi nella Tuscia: altri casi a Castiglione, uno a Viterbo

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15547 (4065 a Viterbo; 11482 in provincia)

Attualmente positivi: 15

Guariti: 15078

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 0

Usciti dalla quarantena: 21441

Comuni con positivi

Viterbo: 4065 casi (119 morti e 3945 guariti)

Fabrica di Roma: 389 casi (4 morti e 383 guariti)

Ronciglione: 377 casi (15 morti e 361 guariti)

Sutri: 286 casi (10 morti e 275 guariti)

Monterosi: 253 casi (3 morti e 249 guariti)

Montalto di Castro: 189 casi (6 morti e 181 guariti)

Carbognano: 120 casi (2 morti e 117 guariti)

Castiglione in Teverina: 70 casi (1 morto e 63 guariti)

Comuni Covid-Free

Civita Castellana: 1044 casi (21 morti e 1023 guariti)

Montefiascone: 786 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 641 casi (16 morti e 625 guariti)

Tarquinia: 599 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 493 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 448 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 393 casi (15 morti e 378 guariti)

Capranica: 344 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 315 casi (3 morti e 312 guariti)

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Soriano nel Cimino: 281 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 258 casi (14 morti e 244 guariti)

Caprarola: 221 casi (5 morti e 216 guariti)

Acquapendente: 181 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 179 casi (3 morti e 176 guariti)

Marta: 165 casi (1 morto e 164 guariti)

Vasanello: 160 casi (4 morti e 156 guariti)

Vignanello: 160 casi (5 morti e 155 guariti)

Castel Sant’Elia: 157 casi (4 morti e 153 guariti)

Oriolo Romano: 153 casi (2 morti e 151 guariti)

Piansano: 153 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 146 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 135 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 129 casi (2 morti e 127 guariti)

Bolsena: 127 casi (6 morti e 121 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Monte Romano: 114 casi (1 morto e 113 guariti)

Bomarzo: 102 casi (6 morti e 96 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Capodimonte: 87 casi (87 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Vallerano: 79 casi (1 morto e 78 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 69 casi (69 guariti)

Gradoli: 64 casi (3 morti e 61 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 54 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 48 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 42 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 38 casi (2 morti e 36 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Arlena di Castro: 33 casi (2 morti e 31 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Proceno: 12 casi (12 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

12 luglio, 2021