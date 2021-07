Visite guidata gratuita alla scoperta della “Maiolica arcaica in verde e bruno”

Viterbo - Sabato 10 luglio al museo della Ceramica della Tuscia

Maiolica arcaica in bruno e verde

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 10 luglio il museo della Ceramica della Tuscia offrirà al proprio pubblico una speciale visita guidata gratuita dedicata alla scoperta della “Maiolica arcaica in verde e bruno”.

Un’occasione per ammirare le ceramiche medievali di Viterbo e degli altri centri di produzione alto laziali e scoprire i segreti di una delle tecniche di decorazione più significative del 13esimo secolo.

Il museo è aperto, con ingresso gratuito, la mattina dalle 10 alle 13 e il pomeriggio dalle 15,30 alle 18,30.

L’accesso al museo è consentito nel rispetto delle norme sul contenimento del contagio da Covid-19, pertanto per una visita in sicurezza possono entrare massimo 12 persone alla volta, è a disposizione il gel igienizzante per le mani, è necessario rispettare la segnaletica a pavimento e indossare la mascherina.

Per informazioni e prenotazioni è possibile inviare una mail all’indirizzo museoceramicatuscia@fondazionecarivit.it, telefonare o lasciare un messaggio nella segreteria al numero 0761 223674, o recarsi direttamente al museo della Ceramica della Tuscia, via Cavour, 67 – Viterbo.

Museo della Ceramica della Tuscia

5 luglio, 2021