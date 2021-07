Viterbese, Federico Baschirotto ceduto all’Ascoli Calcio

Sport - Calcio - A titolo definitivo

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Dopo la cessione di Mamadou Tounkara al Cittadella, un altro elemento della rosa gialloblù passa ad un club di categoria superiore a testimoniare il buon lavoro svolto a livello di programmazione.

Viterbese – Federico Buschirotto col presidente Romano

La U.S. Viterbese 1908 comunica, infatti, che Federico Baschirotto è stato ceduto a titolo definitivo all’Ascoli Calcio. Il Presidente Marco Arturo Romano e tutta la società desiderano ringraziare Federico per quanto fatto con i colori gialloblù. Al difensore che ha collezionato 59 presenze e quattro reti tra campionato e Coppa Italia con la casacca della Viterbese un grande augurio per il proseguimento della sua carriera.

27 luglio, 2021