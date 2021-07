Il viterbese Mario Mattei campione italiano Bodybuilding man physique

Sport - Ha vinto l’oro in 2 campionati italiani andati in scena l’11 luglio a Pomezia con la federazione Bbfi e il 24 luglio a Roma con la federazione Csen

Monte Romano – Mario Mattei conquista il titolo di campione italiano Bodybuilding man physique categoria Medium 175.

Dopo i precedenti successi l’atleta e personal trainer viterbese conclude la sua stagione agonistica 2021 raggiungendo il gradino più alto del podio e laureandosi Campione italiano man physique vincendo l’oro in 2 campionati italiani andati in scena l’11 luglio a Pomezia con la federazione Bbfi e a Roma il 24 luglio con la federazione Csen.

Un palcoscenico prestigioso che ha visto riunire e confrontarsi 9 atleti nella sua categoria. En plein che gli è valso la qualifica agli europei 2022.

Mario si racconta dicendo: “Questi 6 mesi di preparazione mi hanno insegnato più di 10 anni di vita, mi porto a casa tanta esperienza e tante emozioni. L’ho vissuta con molto difficoltà, ci sono stati tanti eventi stressogeni che mi hanno fatto vacillare e quasi steso al tappeto. Il secondo posto alla prima gara mi aveva un po’ deluso, ma non ho mollato, forse per orgoglio, per cattiveria, forse per passione per questo mondo o forse per follia.

Ho coronato un mio sogno, mi sento debitore a tanti”.

28 luglio, 2021