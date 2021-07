Sport - Calcio - Gli allenamenti si terranno al campo “Rosati Palozzi” di Canepina

Soriano nel Cimino – Viterbese in ritiro a Soriano. Da oggi i gialloblù guidati da Alessandro Dal Canto saranno in ritiro sui Cimini fino al 7 agosto. La società ha diffuso l’elenco dei convocati, ma tra i 26 giocatori non c’è l’esterno Federico Baschirotto, che andrà all’Ascoli, in serie B, dovrebbe infatti firmerà un accordo biennale. “Il ritiro precampionato che si svolgerà a Soriano nel Cimino fino al 7 agosto – spiega la società gialloblù -. Squadra e staff tecnico soggiorneranno all’Hotel La Bastia mentre gli allenamenti avranno luogo al campo “Rosati Palozzi” di Canepina”.

Questi i convocati:

PORTIERI

Luca Bisogno, Davide Borsellini, Marcello Chicarella, Riccardo Daga.

DIFENSORI

Vincenzo Camilleri, Paolo Cerroni, Giacomo Fedel, Matteo Fracassini, Filippo Marenco, Emmanuel Mbende, Niccolò Ricchi, Ludovico Ricci, Oliver Urso.

CENTROCAMPISTI

Antony Aromatario, Riccardo Calcagni, Andrea Errico, Roberto Natale, Francesco Salandria, Manuel Zanon.

ATTACCANTI

Simone D’Uffizi, Otavio Mendes Murilo, Mattia Pampano, Marco Simonelli, Edoardo Tassi, Michele Volpe, Emilio Volpicelli.

26 luglio, 2021