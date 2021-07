Vittorio Feltri capolista Fratelli d’Italia alle prossime comunali

Milano - Giorgia Meloni si dice orgogliosa per la decisione del giornalista che ha scartato la possibilità di fare il sindaco

Milano – Vittorio Feltri capolista a Milano per Fratelli d’Italia alle prossime comunali. E stata Giorgia Meloni, leader del partito ad annunciarlo.

Alla presentazione del libro di Meloni, però Feltri ha precisato di non volersi candidare a sindaco di Milano. “Non mi candido perché non ho nessuna voglia di farlo – non so amministrare un condominio, figuriamoci Milano”.

Soddisfatta la leader del partito per l’arrivo del giornalista. “Tanta bella gente a Milano per la mia intervista con Vittorio Feltri – dice Meloni – grazie al direttore per aver deciso in questa occasione di annunciare la sua iscrizione a Fratelli d’Italia e di guidare la nostra lista a Milano alle prossime elezioni amministrative.

Siamo orgogliosi”.

6 luglio, 2021