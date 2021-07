Voucher diagnosi digitale, dalla regione 5 milioni di sostegni alle micro, piccole e medie imprese

Roma - Il bando è stato pubblicato oggi, via alla presentazione delle domande dal 7 settembre

Condividi la notizia:











Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Aiutare le micro, piccole e medie imprese (Mpmi) del Lazio a prendere consapevolezza delle proprie necessità digitali in modo da incentivare la transizione digitale del sistema produttivo del Lazio. Questo lo scopo del bando da 5 milioni di euro “Voucher diagnosi digitale”, pubblicato oggi sul bollettino ufficiale della regione Lazio (Burl), pensato per consentire alle Mpmi di ottenere, da parte di soggetti specializzati e indipendenti, un’analisi personalizzata dei loro fabbisogni digitali.

Il contributo massimo (a fondo perduto e del 70% dei costi ammissibili) sarà di 15mila euro per ogni impresa, e permetterà di ottenere un’approfondita valutazione del grado di maturazione dell’azienda sotto il profilo della digitalizzazione dei processi ed eventualmente dei prodotti, con una mappatura dettagliata della sua attuale situazione e la conseguente analisi dei possibili interventi necessari e una stima dei tempi e dei costi.

Per realizzare le diagnosi digitali, le imprese potranno rivolgersi a digital innovation hub e altri soggetti qualificati attraverso processi di selezione nazionali ed europei e presenti sul sito www.atlantei40.it oppure a manager dell’innovazione iscritti nell’apposito elenco previsto dal Mise o ad altri soggetti in grado di garantire adeguata professionalità e indipendenza e che siano persone giuridiche, abbiano realizzato negli ultimi tre anni almeno 10 servizi di diagnosi digitale per conto di imprese, per un fatturato complessivo di almeno 200mila euro e che non siano controllati, direttamente o indirettamente, da imprese fornitrici di hardware, software o soluzioni digitali.

La partecipazione al bando sarà possibile esclusivamente in modalità telematica attraverso la piattaforma Gecoweb plus di Lazio innova, alla quale si deve essere registrati. Le domande si potranno compilare sulla piattaforma Gecoweb plus a partire dalle 12 del 31 agosto 2021 e potranno essere presentate a partire dalle 12 del successivo 7 settembre.

“Accelerare la digitalizzazione delle micro, piccole e medie imprese del Lazio e supportarle concretamente nell’importante processo di valutazione e crescita delle proprie competenze digitali: questi gli obiettivi del bando Voucher diagnosi digitale pubblicato oggi. La pandemia ci ha fatto comprendere che digitalizzazione e innovazione sono due indispensabili strade da percorrere per uscire dalla crisi economica, dovuta all’emergenza sanitaria. Per permettere al mondo delle imprese del Lazio di essere al passo con il resto del Paese e competere in Europa” ha dichiarato il presidente della regione Lazio, Nicola Zingaretti.

“La sfida che abbiamo di fronte per la ripartenza dopo la pandemia ci impone una nuova visione dello sviluppo economico, in chiave più innovativa e sostenibile – ha detto l’assessore allo Sviluppo economico, commercio e artigianato, università, ricerca, start-up e innovazione, Paolo Orneli -. In questo senso il processo di digitalizzazione delle imprese è fondamentale e su questo punta molto anche l’Europa. E questa nostra nuova misura è infatti totalmente coerente con le politiche e le strategie europee e nazionali in materia; facciamo la nostra parte per dare alle imprese la cassetta degli attrezzi necessaria per posizionarsi sulla frontiera del processo di innovazione tecnologica, essere maggiormente competitive e far ripartire la produzione e lo sviluppo” ha concluso.

“Con questo bando la regione vuole sostenere le micro, piccole e medie imprese del Lazio nel processo di transizione digitale del sistema produttivo del nostro territorio. Le imprese hanno preso sempre di più consapevolezza nel corso degli ultimi anni delle proprie necessità in ambito digitale ma hanno bisogno di un aiuto concreto da parte delle istituzioni. Noi come regione facciamo la nostra parte e lavoriamo giorno dopo giorno per fare sistema e mettere a disposizioni di tutti gli strumenti più utili per una crescita anche innovativa e tecnologica del Lazio”. Così il vicepresidente della regione Lazio, Daniele Leodori.

“Il tessuto imprenditoriale dei nostri territori è parte integrante e vitale del processo di trasformazione digitale della nostra regione: solo con l’ammodernamento delle micro e piccole medie imprese, l’economia e l’occupazione del Lazio possono essere davvero competitive sul mercato globale. Per questo nel prossimo autunno con l’assessore Orneli avvieremo un ciclo di eventi in cui gli operatori del settore delle tecnologie digitali presenteranno strumenti, piattaforme e altri servizi utili al processo di digitalizzazione di imprese, enti locali e cittadini”, dichiara Roberta Lombardi, assessora alla Transizione ecologica e alla trasformazione digitale.

Presidenza regione Lazio

Condividi la notizia:











29 luglio, 2021