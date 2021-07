“Da Zingaretti più soldi alle sagre che alle politiche ambientali”

Roma - Il senatore di Fratelli d'Italia, Massimo Ruspandini, attacca il presidente della regione Lazio

Nicola Zingaretti

Roma – “La chiamavano Lazio green sponsorizzato con i soldi dei contribuenti sui giornali e sui siti che ne hanno fatto una bandiera. Peccato che sui comuni della Ciociaria si sono schiantate autorizzazioni per impianti da tonnellate di rifiuti e organizzate prese in giro degne della truffa.

La chiamavano Lazio green e i nostri comuni sono stati incentivati a investire su politiche ambientali costose e molto impegnative. Peccato che alla fine, dopo tanti sforzi apprendiamo che non ci sono i soldi per tutti. Caro Zingaretti non puoi pensare di fare politiche ambientali con meno soldi delle sagre, nella regione del caos dei rifiuti“.

Lo dichiara il senatore di Fratelli d’Italia, Massimo Ruspandini.

19 luglio, 2021