Covid - È una delle ipotesi a cui lavora il governo per l'aggiornamento delle fasce di colore delle regioni - La Cabina di regia dovrebbe tenersi mercoledì

Coronavirus – Belcolle – La struttura di terapia intensiva

Roma – “In zona gialla con il 5% delle terapie intensive occupate e il 10% dei reparti ordinari”.

Sarebbe questa, secondo quanto riportato dall’Ansa, una delle ipotesi a cui si sta lavorando per l’aggiornamento delle fasce di colore delle regioni.

Si passerà in zona gialla se l’occupazione dei posti in terapia intensiva supera il 5% e se quella dei posti nei reparti ordinari supera il 10%.

Il governo sta lavorando in collaborazione con il Comitato tecnico scientifico e l’Istituto superiore di sanità. Resta da chiarire anche quali restrizioni torneranno in vigore in zona gialla.

È stata convocata per domani pomeriggio la Conferenza delle regioni e delle province autonome. La Cabina di regia dovrebbe tenersi mercoledì.

19 luglio, 2021