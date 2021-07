“Al Belcolle non è mai mancato l’aiuto a tutte noi neomamme…”

Un grande in bocca al lupo a tutte le tirocinanti incontrate in reparto, così brave e appassionate che tra qualche anno saranno un valore aggiunto per la professione. Non riesco a nominare l’intero personale, ma i miei complimenti per l’aiuto mai mancato a tutte noi neomamme sono sinceramente rivolti a tante altre infermiere e ostetriche incontrate nei giorni di ricovero.

Grazie anche alla coordinatrice ostetrica Giovanna Martini per comprendere ed aiutare in ogni situazione.

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – Quando la bravura nella sanità è tanta, è giusto anche renderla pubblica. Sono una neo-mamma di un bimbo nato presso l’ospedale di Belcolle. Voglio ringraziare ed esprimere il mio plauso al direttore del reparto di ostetricia e ginecologia, dottor Giorgio Nicolanti, per la professionalità, competenza, umanità, scrupolosità e affidabilità dimostrate sia durante la gravidanza, sia in ospedale, oltre evidentemente per la capacità di dirigere nel migliore dei modi il reparto.