Azzurra Spagna e Michele Fanelli campioni italiani di danza latino-americana

Sport - La coppia della Tuscia dance academy ha vinto nella categoria 19/34 B2, bissando il titolo conquistato nel 2019

Condividi la notizia:











Rimini – Riceviamo e pubblichiamo – Terminata da poco la kermesse del campionato italiano 2021 della Federazione italiana danza sportiva a Rimini fiera tenutosi dal 9 al 25 luglio. Migliaia gli atleti che hanno partecipato alle molteplici discipline appartenenti alla danza sportiva , tra cui i cinque atleti dell’Associazione sportiva dilettantistica Tuscia dance academy di Viterbo.

Azzurra Spagna e Michele Fanelli si aggiudicano il podio più alto vincendo il titolo di campioni italiani su 34 coppie nelle danze latino americane 19/34 B2 per la seconda volta, 2019 e 2021.

Ottime le prestazioni delle atlete Giulia Natale, Martina Bastiani, Sara Marsiglioni e Azzurra Spagna nelle discipline di squadra in classe A di latin style e free style, sfiorando di pochissimo le finali. Nelle discipline singole di latin style si sono tutte distinte piazzandosi tra le top 30 su centinaia di atlete, su decine di batterie, turno dopo turno dopo più di 8 ore di gara.

Nella disciplina singola dello show latin style classe A l’atleta Giulia Natale ha conquistato una splendida semifinale sulle migliori 40 atlete italiane con la sua “Evita Pèron”.

L’Asd Tuscia dance academy nella persona del presidente Domenico Salvatore Franco ringrazia gli atleti per il loro impegno, il tecnico federale Sabbina Duri per la professionalità e la devozione, l’eccellente coreografa Giulia Natale per l’originalità e l’eleganza che hanno portato alla ribalta il nome della scuola e della nostra amata Viterbo.

Condividi la notizia:











1 agosto, 2021