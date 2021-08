Grande incendio a Pescara, le fiamme raggiungono alcune abitazioni

Cronaca - Paura anche tra i bagnanti

Pescara – Un incendio di vaste proporzioni è scoppiato nel pomeriggio a Pescara e sta devastando la parte sud della città. Le fiamme hanno raggiunto anche alcune abitazioni e ci sarebbero dei feriti. In fiamme anche la pineta Dannunziana.

L’incendio è stato alimentato dal forte vento. Sono all’azione i vigili del fuoco per cercare di domare le fiamme. Si sono alzati in cielo diversi elicotteri e anche un Canadair. Nove unità del comando di Firenze stanno raggiungendo Pescara per aiutare i colleghi a far fronte a questa difficile situazione. Molte anche le persone che si sono riversate in strada con tubi da giardino, secchi e quant’altro per cercare di difendere le proprie abitazioni dalle fiamme che si stanno pericolosamente avvicinando.

Le fiamme hanno seminato il panico anche tra i bagnanti in spiaggia, perché le scintille spinte dal vento hanno fatto incendiare alcune palme degli stabilimenti. A quanto si apprende, sarebbero cinque al momento i feriti, tra cui una bambina e due suore. Sembrerebbe che abbiano riportato un’intossicazione per aver inalato il fumo, ma non sarebbero in gravi condizioni. Circa quaranta persone sono però state evacuate e trasferite nel punto di primo soccorso allestito al Marina di Pescara.

Nel frattempo il comune fa sapere che tutte le manifestazioni in programma per questa sera a Pescara sono state annullate. “Causa avverse condizioni meteo, i forti venti e la concomitante grave situazione in atto nell’area della pineta dannunziana, dove da alcune ore è in atto un grosso incendio, le manifestazioni previste per questa sera al parco Colle del Telegrafo, nell’ambito dell’evento “Dall’alba al tramonto “, si legge sulla pagina Facebook del comune.

1 agosto, 2021