Cambiamo! con Toti incontra i comuni al voto

Politica - Per valutare programmi e candidature in prospettiva di eventuali alleanze in vista delle elezioni di ottobre

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – In provincia di Viterbo si inizia a parlare di probabili candidati ed alleanze politiche per le ormai prossime amministrative di ottobre che vedranno al rinnovo i consigli comunali di varie cittadine del viterbese.

Anche la componente provinciale di Cambiamo! con Toti/Coraggio Italia ha iniziato dei confronti con le realtà territoriali e politiche.

Lazzaroni con Toti

In particolare, in questi giorni il coordinatore provinciale Pietro Lazzaroni insieme a Stefano Maccarri, vicecoordinatore e responsabile dei rapporti con gli enti locali del partito del presidente Toti, si stanno concentrando sui comuni di Montefiascone, Gallese e Vetralla, dove sono già venuti a contatto con delle realtà politiche locali per valutare programmi e candidature in prospettiva di eventuali alleanze.

“Gli incontri -commenta il vice coordinatore provinciale Stefano Maccarri – proseguiranno nel corso delle prossime settimane anche negli altri comuni che andranno al voto. L’area moderata di centrodestra, rimane la nostra naturale collocazione, ove possibile, auspichiamo l’unità di tutte le sue componenti e delle realtà civiche che sposeranno i nostri programmi”.

Maccarri con Toti

“A breve – conclude il coordinatore provinciale Pietro Lazzaroni – promuoveremo incontri sul territorio alla presenza di Mario Abbruzzese ed Adriano Palozzi referenti del nostro movimento politico nella Regione Lazio”.

Cambiamo! / Coraggio Italia Provincia di Viterbo

1 agosto, 2021