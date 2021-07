Quasi cento positivi in più nella Tuscia in una settimana

Coronavirus - Domenica scorsa erano 177, oggi 271 - Zero decessi in tutto l'alto Lazio

Coronavirus – Tampone

Viterbo – Quasi cento positivi in più nell’arco di una settimana nella Tuscia. Se domenica scorsa i casi erano a quota 177, oggi la provincia registra circa un centinaio in più di persone attualmente positive al Covid. Sono 271. Di cui quattro ricoverati in ospedale. Due al Belcolle e altrettanti in una struttura extra Asl. Sette giorni fa ce n’era solo uno.

Crescono i contagi e crescono i ricoveri, dunque, anche se la pressione sulle strutture sanitarie è ben lontana da quella dei mesi scorsi. Ai quattro pazienti ricoverati, corrispondono infatti 267 persone, contagiate dal virus, che stanno trascorrendo la convalescenza a casa.

Ieri la Asl di Viterbo ha comunicato 14 nuovi casi. Quattro a Viterbo, due a Fabrica di Roma e Vasanello, e uno rispettivamente a Calcata, Castel Sant’Elia, Civita Castellana, Orte, Tuscania e Vignanello. Si accorcia così sempre di più la lista dei comuni Covid-free. Ora sono 19, domenica scorsa erano 28. A contare nuovamente un contagio tra gli abitanti, da ieri, anche Castel Sant’Elia e Calcata, che dall’inizio della pandemia hanno registrato rispettivamente 158 e 55 positivi.

Dai 298 tamponi effettuati ieri dalla Asl di Viterbo, è emersa la guarigione di quattro persone: due nel capoluogo, e uno a Oriolo Romano e uno a Ronciglione.

Nel resto dell’alto Lazio, nel Reatino ieri sono stati 14 i nuovi casi. Cinque a Rieti, due a Fara in Sabina e uno rispettivamente a Antrodoco, Belmonte in Sabina, Cittaducale, Labro, Magliano Sabina, Poggio Bustone e Torri in Sabina. Sette i guariti. Uno nel capoluogo, uno a Belmonte in Sabina, altrettanti a Contigliano, Poggio Mirteto e Tarano, due a Montopoli in Sabina. In tutto, al netto degli esiti dei 294 eseguiti sabato nella provincia ci sono in totale 115 attualmente positivi al Covid.

Nel territorio di competenza della Asl Roma 4, numeri ben più alti. 70 i nuovi casi registrati ieri: 13 a Civitavecchia, 11 ad Anguillara, 10 a Cerveteri, 9 a Santa Marinella, 4 a Bracciano, 4 a Ladispoli, 3 a Rignano, 3 a Sacrofano, 2 a Trevignano, 2 a Manziana, 2 a Morlupo, 1 a Canale, 1 a Capena, 1 a Fiano, 1 a Formello, 1 a Mazzano, 1 a Nazzano e 1 a Tolfa. Sono guarite 32 persone.

Prosegue intanto la campagna vaccinale. Oggi nel Lazio verrà raggiunto il traguardo del 70 per cento di popolazione adulta vaccinata con l’intero ciclo.

Coronavirus, i numeri della Tuscia

sulla base dei bollettini della Asl Vt

Casi totali: 15835 (4151 a Viterbo; 11684 in provincia)

Attualmente positivi: 271

Guariti: 15110

Morti: 454 + 1

Ricoverati: 4

Usciti dalla quarantena: 21473

Comuni con positivi

Viterbo: 4151 casi (119 morti e 3956 guariti)

Civita Castellana: 1067 casi (21 morti e 1023 guariti)

Montefiascone: 788 casi (37 morti e 749 guariti)

Vetralla: 650 casi (16 morti e 626 guariti)

Tarquinia: 609 casi (13 morti e 586 guariti)

Nepi: 499 casi (17 morti e 476 guariti)

Tuscania: 463 casi (13 morti e 435 guariti)

Orte: 408 casi (15 morti e 378 guariti)

Fabrica di Roma: 396 casi (4 morti e 385 guariti)

Ronciglione: 385 casi (15 morti e 362 guariti)

Capranica: 354 casi (6 morti e 338 guariti)

Vitorchiano: 321 casi (3 morti e 313 guariti)

Sutri: 290 casi (10 morti e 276 guariti)

Soriano nel Cimino: 282 casi (12 morti e 269 guariti)

Bassano Romano: 267 casi (14 morti e 245 guariti)

Monterosi: 254 casi (3 morti e 250 guariti)

Caprarola: 230 casi (5 morti e 216 guariti)

Montalto di Castro: 196 casi (6 morti e 183 guariti)

Acquapendente: 182 casi (9 morti e 172 guariti)

Canepina: 181 casi (3 morti e 177 guariti)

Marta: 170 casi (1 morto e 164 guariti)

Vignanello: 166 casi (5 morti e 155 guariti)

Vasanello: 164 casi (4 morti e 156 guariti)

Oriolo Romano: 161 casi (2 morti e 152 guariti)

Castel Sant’Elia: 158 casi (4 morti e 153 guariti)

Piansano: 155 casi (5 morti e 148 guariti)

Valentano: 147 casi (7 morti e 139 guariti)

Corchiano: 136 casi (4 morti e 131 guariti)

Canino: 132 casi (2 morti e 127 guariti)

Bolsena: 128 casi (6 morti e 121 guariti)

Carbognano: 125 casi (2 morti e 118 guariti)

Monte Romano: 115 casi (1 morto e 113 guariti)

Capodimonte: 88 casi (87 guariti)

Vallerano: 81 casi (1 morto e 78 guariti)

Castiglione in Teverina: 73 casi (1 morto e 68 guariti)

Gradoli: 66 casi (3 morti e 61 guariti)

Calcata: 55 casi (1 morto e 53 guariti)

Villa San Giovanni: 49 casi (2 morti e 46 guariti)

Graffignano: 43 casi (4 morti e 38 guariti)

Cellere: 40 casi (2 morti e 37 guariti)

Arlena di Castro: 34 casi (2 morti e 31 guariti)

Proceno: 15 casi (12 guariti)

Comuni Covid-Free

Bagnoregio: 302 casi (6 morti e 296 guariti)

Blera: 125 casi (5 morti e 120 guariti)

Celleno: 125 casi (11 morti e 114 guariti)

Ischia di Castro: 124 casi (4 morti e 120 guariti)

Grotte di Castro: 122 casi (3 morti e 119 guariti)

Gallese: 115 casi (115 guariti)

Bomarzo: 103 casi (6 morti e 97 guariti)

San Lorenzo Nuovo: 101 casi (3 morti e 98 guariti)

Onano: 84 casi (5 morti e 79 guariti)

Farnese: 77 casi (3 morti e 74 guariti)

Faleria: 70 casi (70 guariti)

Vejano: 55 casi (3 morti e 52 guariti)

Calcata: 55 casi (1 morto e 53 guariti)

Bassano in Teverina: 35 casi (1 morto e 34 guariti)

Barbarano Romano: 32 casi (1 morto e 31 guariti)

Lubriano: 25 casi (2 morti e 23 guariti)

Civitella d’Agliano: 25 casi (1 morto e 24 guariti)

Latera: 23 casi (1 morto e 22 guariti)

Tessennano: 14 casi (14 guariti)

Altri: 4 casi (4 guariti)

1 agosto, 2021