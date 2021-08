“Immersi nell’immenso con Michela”, spettacoli equestri per ricordare Michela Pesci

Marta - Sabato 7 agosto alle 21,30 nell’area verde antistante il porto

Marta – Riceviamo e pubblichiamo – Sabato 7 agosto alle 21,30 appuntamento da non perdere con “Immersi nell’immenso con Michela”.

Più che un memorial, una vera e propria festa con spettacoli equestri e non solo per ricordare e festeggiare il 21esimo compleanno di Michela Pesci, la giovane cavallerizza dell’associazione “La Bardella Maremmana” che da poco più di un anno ci ha lasciati.

I genitori, la sorella, il fratello, gli amici, il parroco Don Roberto, il gruppo “Giovani come Michela”, l’amministrazione comunale e tutta la comunità di Marta vogliono festeggiare e ricordare Michela, l’angelo biondo che con la sua semplicità e dolcezza ha lasciato un segno in chi ha avuto la fortuna di conoscerla.

La sua passione per i cavalli, il suo essere gentile e generosa l’hanno portata a diventare la “Principessa” della Bardella Maremmana: un gruppo di cavalieri che organizza spettacoli di natura equestre con lo scopo di valorizzare e far scoprire il territorio e le culture locali attraverso il cavallo, icona della terra natia di Michela. E sarà proprio con uno spettacolo equestre in suo onore sarà ricordata e festeggiata.

L’ingresso è gratuito e i posti sono limitati, pertanto per effettuare la prenotazione è possibile contattare: e-mail: giovanicomemichela@gmail.com, whatsapp: 3284846862

Vi ricordiamo inoltre che in caso di mancata prenotazione, l’evento potrà essere seguito in diretta streaming sulla pagina de La Bardella Maremmana.

Appuntamento alle 21,30 presso l’area verde antistante il porto di Marta.

2 agosto, 2021