Incendio di sterpaglie, paura per le case in strada Ortana

Viterbo - Intervento di vigili del fuoco e carabinieri forestali

Viterbo – Incendio di sterpaglie, paura per le case vicine.

Vigili del fuoco

Intervento dei vigili del fuoco a Bagnaia. Ad andare in fiamme, nel primo pomeriggio, un campo di sterpaglie in strada Ortana, vicino alla carreggiata. L’incendio ha poi interessato la vallata e il bosco poco più in là.

Paura per le case e le baracche in legno che si trovano nei pressi della zona.

I pompieri sono arrivati sul posto con tre squadre.

Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per diverse ore.

Sono arrivati anche i carabinieri forestali.

1 agosto, 2021