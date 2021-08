Incendio nella terrazza dell’hotel Raya di Panarea

Cronaca - È una delle strutture alberghiere più famose di tutte le isole Eolie

Panarea – Questa mattina si è sviluppato un incendio al famoso hotel Raya di Panarea, una delle strutture alberghiere più famose di tutte le isole Eolie.

Vigili del fuoco

Secondo quanto scrive Repubblica, le fiamme avrebbero cominciato a propagarsi nel gazebo della struttura sulla terrazza dell’hotel. Tra i primi a intervenire un vigile del fuoco fuori servizio che avrebbe utilizzato l’impianto idrico dell’albergo per circoscrive il rogo. L’uomo è stato poi raggiunto da una squadra che nel giro di una mezz’ora ha completato le operazioni di spegnimento delle fiamme. Anche diversi abitanti dell’isola sarebbero accorsi per dare una mano a domare l’incendio.

Non ci sono state conseguenze né per gli ospiti della struttura, né per il personale.

2 agosto, 2021