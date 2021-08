“L’iconografia di Santa Cristina a Bolsena”, incontro con Marcello Moscini

Cultura - Il 5 agosto alle 17,30 nella basilica di Santa Cristina

Condividi la notizia:











Bolsena – La basilica di Santa Cristina

Bolsena – “L’iconografia di Santa Cristina a Bolsena”.

Sarà questo il tema dell’incontro con Marcello Moscini, che in svolgerà il 5 agosto, alle ore 17,30, nella basilica di Santa Cristina, nel 141esimo anniversario del ritrovamento della tomba della santa.

Con Moscini, autore del libro “Cristina di Bolsena – Culto e iconografia”, ci sarà l’assessore comunale al Turismo religioso Roberto Basili: “E’ un piacere e un onore ritrovarlo. Il professor Moscini è originario della nostra cittadina ed è il principale studioso della cultura e dell’iconografia di santa Cristina, alla quale ha dedicato lunghi anni di studio e ricerca“.

La patrona di Bolsena ha incantato pittori e scultori e il culto è diffuso in varie parti del mondo. “La sua figura e il suo martirio, nel quale si combinano storia e leggenda, suscitano da sempre grandissimo interesse – conclude l’assessore Basili -. Faremo un viaggio nelle opere figurative ispirate alla santa martire presenti nel nostro territorio. Colgo l’occasione per invitare i cittadini a partecipare all’incontro e per ringraziare il professor Moscini che, con il suo instancabile lavoro sulla figura di santa Cristina, dà lustro a Bolsena”.

Condividi la notizia:











2 agosto, 2021