Coronavirus - Australia - Saranno circa 300 i soldati in aiuto della polizia per far rispettare le chiusure e assistere la popolazione

Sydney – Lockdown a Sydney, arriva l’esercito nelle strade per farlo rispettare.

E’ la misura adottata nella citt√† australiana per il rispetto della chiusura e per favorire gli approvvigionamenti.

Sydney

Saranno in tutto circa trecento i soldati dell’Australian Defence Force che scenderanno nelle strade di Sydney in aiuto della polizia.

Il lockdown nella citta australiana √® giunto alla sua sesta settimana e le persone possono uscire di casa solo per lavoro, ragioni mediche e per l’acquisto di cibo.

I soldati non effettueranno soltanto controlli, ma saranno utilizzati per la distribuzione di generi alimentari e per l’assistenza della popolazione.

2 agosto, 2021