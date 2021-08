Marcell Jacobs entra nella storia, vola in finale dei 100 metri in 9″84 e stabilisce il record europeo

Tokyo - La corsa è in programma per oggi alle 14.50 italiane - È la prima volta che vi partecipa un italiano

Tokyo – Marcell Jacobs entra nella storia. Il 26enne italiano vola sulla pista di atletica di Tokyo e si guadagna l’accesso alla finale correndo i 100 metri in 9″84, nuovo record europeo. Non solo. Jacobs è il primo italiano nella storia a raggiungere la finale olimpica nei 100 metri.

Quella di Tokyo è un’olimpiade sensazionale per l’azzurro. Già nella giornata di ieri Marcell Jacobs aveva mostrato all’Italia, e al mondo intero, il suo straordinario talento. Il velocista aveva infatti corso i cento metri in 9″94, guadagnandosi l’accesso in finale e stabilendo il nuovo record italiano. Quello precedente, 9″95, era stato registrato sempre dallo stesso Jacobs il 13 maggio a Savona.

Oggi però Jacobs si è superato ancora una volta, diventando il primo italiano nella storia delle Olimpiadi a raggiungere la finale nei cento metri. Il suo tempo 9″84, che gli è valso l’accesso alla finale, è record d’Europa. La finale è in programma alle 14.50 italiane, le 21.50 in Giappone.

