Nell’alto Lazio 70 nuovi casi

“Nonostante l’attacco hacker – ha scritto il presidente del Lazio Nicola Zingaretti sulla pagine della Regione – abbiamo raggiunto il 70% della popolazione adulta vaccinata. Un immenso grazie a una straordinaria comunità della nostra regione che ha lavorato unita per questo obiettivo. Grazie ai cittadini del Lazio per la collaborazione che hanno dimostrato dall’inizio della pandemia. Con orgoglio e determinazione non fermiamoci!”.