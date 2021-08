Roma – “Nelle province 124 nuovi casi, 402 a Roma città”. L’assessore alla Sanità del Lazio Alessio D’Amato fa il punto sui contagi nel Lazio.

Alessio D’Amato

“A seguito – spiega D’Amato in un post sulla pagina Salute Lazio – dell’attacco hacker che ha colpito il ced regionale e della conseguente sospensione dei sistemi informatici, oggi il bollettino recherà esclusivamente il dato dei nuovi casi positivi e dell’occupazione dei posti letto. I dati saranno allineati nei prossimi report quotidiani.

Sono in corso tutte le attività di verifica tecnica per ripristinare l’operatività dei sistemi in totale sicurezza. Nelle prossime ore saranno dati aggiornamenti”.

Nel dettaglio dei casi: