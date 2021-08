Il premier Draghi chiama Tamberi e Jacobs: “State onorando l’Italia”

Tokyo - I due atleti hanno vinto l'oro rispettivamente nel salto in alto e nei cento metri

Tokyo – È una giornata memorabile per lo sport italiano. A pochi minuti di distanza l’uno dall’altro, Gianmarco Tamberi e Marcell Jacobs hanno vinto due ori ai giochi olimpici di Tokyo 2021, rispettivamente nel salto in alto e nei 100 metri. Dopo l’impresa dei due atleti, già entrata nella storia, il premier Mario Draghi li ha chiamati da Roma per congratularsi con loro.

Tokyo – L’abbraccio tra Marcell Jacobs e Gianmarco Tamberi

“Sono orgoglioso di voi, vi ho seguito. State onorando l’Italia”, ha detto il presidente del consiglio Mario Draghi chiamando il presidente del Coni Giovanni Malagò sul suo cellulare. Poi il premier si è fatto passare i due protagonisti della giornata per congratularsi direttamente con loro. “Siete stati bravissimi, vi aspetto a Palazzo Chigi”, ha detto loro.

Al loro rientro in Italia, Gianmarco Tamberi e Maercell Jacobs saranno dunque accolti ufficialmente dal presidente del consiglio. Si tratta dello stesso tipo di riconoscimento che, poche settimane fa, il presidente del consiglio Draghi ha riservato alla nazionale di calcio campione d’Europa e a Matteo Berrettini, primo tennista italiano a disputare la finale del prestigioso torneo di Wimbledon.

1 agosto, 2021