“Riforma Cartabia, disgustosa la possibile improcedibilità per reati ambientali”

Roma - L'Europarlamentare Nicola Procaccini (FdI): "Su questo tema da parte delle sinistre un bluff e il M5S prende in giro gli italiani"

Roma – Riceviamo e pubblichiamo – Non considerare gravi i delitti ambientali, sottoponendoli alla gigliottina dell’improcedibilità in appello, è semplicemente disgustoso.

Ancora una volta la difesa dell’ambiente da parte delle sinistre si rivela un bluff, utile solo ad ingrassare alcune multinazionali. Per non parlare del Movimento 5 Stelle che continua a prendere in giro su questo tema elettori e cittadini.

I reati legati ai disastri ambientali sono tra le forme più gravi di attentato alla convivenza civile e al nostro futuro, specie in un paese così fragile come l’Italia.

Inquinare cielo, terra e acqua, provocare malattie, far morire persone e animali, per la maggioranza arcobaleno che governa l’Italia non sono altro che peccati veniali.

Condivido le critiche delle associazioni ambientaliste alla riforma Cartabia e lo ripeto: tutto questo è disgustoso.

Europarlamentare di Fratelli d’Italia

1 agosto, 2021