Acquapendente - Era scomparso da ieri dopo una passeggiata - I carabinieri lo hanno rintracciato verso le 9,30 sulle sponde del Paglia - Era cosciente

Condividi la notizia:











Acquapendente – Ritrovato l’uomo scomparso con il cane.

Dopo ore di ricerche, è stato rintracciato Ettore Pacchini, l’uomo di 78 anni di Roma che, uscito ieri per una passeggiata con il cane ad Acquapendente, dove si trova in vacanza, non aveva fatto più ritorno a casa.

Acquapendente – Ettore Pacchini

Questa mattina, dopo le 9,30, è stato trovato dai carabinieri della stazione locale sulle sponde del fiume Paglia a nord di Aquapendente in mezzo a un boschetto.

Era cosciente, anche se è stato subito affidato alle cure dei sanitari del 118 che lo hanno portato in ospedale.

Da ieri sera intorno alle 21, erano iniziate le ricerche da parte dei vigili del fuoco con la squadra del distaccamento di Gradoli, i carabinieri e la protezione civile.

Anche il comune aveva fatto un appello urgente sulla pagina Facebook, postando la foto del 78enne.

Sul posto era arrivato anche con il mezzo Ucl – Unità di crisi locale dei vigili del fuoco – per coordinare le ricerche che sono andate avanti senza sosta.

– Uomo scomparso dopo una passeggiata con il cane

Condividi la notizia:











1 agosto, 2021