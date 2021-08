“Sarà possibile un incremento del fabbisogno di operatori qualificati per erogare il servizio”

Viterbo - Spi-Cgil, Fnp-Cisl e Uilp soddisfatti per la decisione del comune sull’accoglimento di tutte le richieste delle famiglie aventi diritto per l'asilo nido

Viterbo – Riceviamo e pubblichiamo – La recente decisione del Comune di Viterbo e l’assessorato ai servizi sociali di confermare il servizio ai piccoli utenti di asilo nido con l’accoglimento di tutte le richieste delle famiglie aventi diritto corona un percorso di confronto con le organizzazioni sindacali nell’ambito del sociale particolarmente rilevante in un momento così difficile per sostenere la conciliazione dei tempi del lavoro con quelli delle famiglie.

Questo renderà possibile anche un incremento del fabbisogno di operatori qualificati per erogare il servizio. Nel confronto con le organizzazioni sindacali in un percorso lungo e costante non dimentichiamo l’importante obiettivo raggiunto con l’istituzione del registro dei soggetti gestori dei servizi alle persone del distretto VT3 che obbliga gli stessi gestori ad applicare il Ccnl sottoscritto dalle sigle sindacali maggiormente rappresentative riconoscendo ai lavoratori la giusta retribuzione condizione indispensabile per garantire qualità agli utenti.

Costante è la stata la concertazione nella fase di redazione del nuovo piano di zona e quella nel piano strategico per concordare azioni positive di sistema al fine di azzerare le liste di attesa per: assistenza domiciliare, disabilità gravissima, non autosufficienza relativa alla deistituzionalizzazione. Ci auguriamo che questo percorso possa continuare con la fattiva collaborazione al fine di raggiungere ulteriori risultati a vantaggio della popolazione e degli utenti più deboli.

